Ringte politiet da han så faren slå moren: – Kjapp dokker, no slår han igjen

En mann i 50-årene dømt for vold mot samboeren. Volden er grov, det er vold i nære relasjoner, i deres eget hjem og med sønnen til stede.

I løpet av 2018 og 2019 i Alta utøvde han vold mot sin samboer. Natt til 10. februar 2019 slo han henne gjentatte ganger i hodet og ansiktet, blant annet med en lysestake i metall, slik at hun tapte bevisstheten. Hun fikk et seks cm langt kutt i bakhodet som måtte sys og et kutt i leppen som måtte sys med fire sting samt flere andre blødninger og bloduttredelser. Hun var sykemeldt i to måneder etter hendelsen. Volden ble utført i påsyn av deres felles sønn i barneskolealder. Han dyttet også sønnen så han falt over sin mor, og han nektet sønnen å kontakte politiet.

Han er også funnet skyldig i andre tilfeller av vold og krenkelser, psykisk vold ved å jevnlig snakke nedlatende og oppføre seg truende, sagt at hun var en idiot, at han skulle kutte hodet av henne og klippe av henne håret så hun ikke ble seende ut, og lignende.

Erkjente seg ikke skyldig

Hovedforhandling ble holdt i Alta tingrett 17.-19. mars 2021. Saken var opprinnelig berammet til juni 2020, men utsatt to ganger da mannen var usikker på om han var smittet av koronavirus.

Tiltalte møtte i retten og erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen.

Fra tilrettelagt avhør kom det frem at gutten hadde hørt foreldrene krangle, at faren satt over moren med lysestaken i hånda og lugget henne. Gutten så at faren slo moren tre ganger i hodet med lysestaken av metall. Det så ut som om hun besvimte og det var blod på gulvet. Gutten prøvde å få han bort, men ble skjøvet bort. Han sprang da inn på rommet og ringte politiet. I samtalen sa han blant annet:

– Kjapp dokker, no slår han igjen

Retten har lagt avgjørende vekt på forklaringen til sønnen, illustrasjonsmappe fra åstedet og epikrisen fra legevakta. Der fremkommer det at fornærmede fikk et seks cm langt kutt i bakhodet, og at det ble funnet en metallbit i kuttet. Tiltalte kjeftet og bannet mens voldsutøvelsen pågikk, også etter at fornærmede lå på gulvet.

Videre vektlegger retten at voldsutøvelsen skjedde på nattestid i parets hjem, med deres sønn tilstede. Retten anser voldsutøvelsen som grov. Retten anser det særlig alvorlig at fornærmede ble påført gjentatte slag mot hodet med en lysestake i metall og kunne hatt mer alvorlige konsekvenser. Retten anser det som skjerpende at voldsutøvelsen pågikk i parets felles hjem, hvor man skal føle seg trygg.

Retten har også funnet det bevist at mannen i juli 2019 kjørte en lettmotorsykkel med en promille på minst 1,0. I en bakke feilgiret han og steilet med sykkelen, og sykkelen for i grøfta. Et vitne beskrev han som veldig full. Førerkortet var ikke blitt beslaglagt. Retten fant å ikke kunne fastsette tap av førerrett.

Retten har kommet til at straffen passende settes til fengsel i syv måneder med fradrag av 20 dager, og han må også betale kvinnen 80.000 kroner i erstatning. Dommen er avsagt 24. mars. Vi kjenner ikke til om dommen vil bli anket.