Hun ble kalt for både sykehusforkjemper og sykehusaktivist. Hun kjempet for gode tilbud på lokalsykehuset på Nordfjordeid spesielt, men også for lokalsykehus generelt. Janne føler idag sympati med altaværingene som ikke gir seg men jobber iherdig for gode helsetjenester og trygghet.