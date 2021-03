nyheter

– Vi har verken glemt fødeavdeling eller et generelt akuttilbud, men nå handler det om noe vi kan løse raskt og for den gruppen som ofte benevnes som svingdørspasienter, de som går fra godt voksne til å være eldre. I helsevesenet benevnes denne gruppen som «svingdørspasienter», fordi de hyppig er brukere av sykehustjenester. Med å etablere en geriatrisk avdeling med god kapasitet på et indremedisinsk akuttilbud ved Klinikk Alta, ville vi forebygget store ekstrabelastninger for de eldre, ved at de i alle slags vær og føreforhold må ta turen til Hammerfest sykehus. Sykehusbesøket er ofte kun et kvarters konsultasjon hos en spesialist, sier leder i Alta Ap, Kåre Simensen.