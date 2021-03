Forsvarer nasjonale korona-tiltak: – Vi bør være ekstra bekymret her

nyheter

I etterkant av tirsdagens pressekonferanse, der det ble innført nasjonal skjenkestopp kombinert med en anbefaling om å holde to meters avstand, lot ikke reaksjonene fra nord vente på seg. Serveringsbransjen både i Alta og andre steder fortviler, etter at «smittefrie» områder skjæres over samme kam som områder der man må hanskes med heftige utbrudd.