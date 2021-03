Fikk støtte for sykehus i Alta fra LO-avdeling

nyheter

Øystein Pedersen, leder for Stjernøy Nefelin Arbeiderklubb, kjempet sammen med Trine Lise Giselsson og John Andre Johnsen, en hard kamp under årsmøtet til Norsk Arbeidsmandsforbund avdeling 9 for å få LO-forbundets støtte i kravet om sykehus i Alta.