Vedtok planen og utsatte klage- og dispensasjonssak

nyheter

Reguleringsplanen for Altahøyden sør næringsområde fra eiendomsbesitter Svein Wistven var ikke tatt inn i opprinnelig saksliste, men ettersendt. Årsaken var en inkurie i administrasjonen, men kommunestyret fikk anledning til å ta stilling til om saken likevel skulle behandles. Senere skulle kommunestyret sluttbehandle Detaljregulering for Thomasbakken næringsområde, to saker som influerte på hverandre.