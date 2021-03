Også Senterpartiet vil revidere motorferdselsloven

nyheter

I en pressemelding opplyser Senterpartiet at deres stortingsrepresentant, Sandra Borch, i dag fremmet et forslag i Stortinget på vegne av Senterpartiet om å revidere lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på redusert byråkrati knyttet til praktiseringen av loven og at loven i større grad samordnes med plan- og bygningsloven slik at kommunene får økt myndighet.