Fefo-støtte til etablering av senter for reindrifta

Det opplyser Finnmarkseiendommen (Fefo) i en pressemelding.

Styret i FeFo har enstemmig bevilget 600.000 kroner til Ovddos AS, det kommunalt eide selskapet som koordinerer omstillingsprosjektet i Kautokeino. De jobber med etablering av et ressurssenter for reindrifta i kommunen.

Samtidig får et forskningsprosjekt i regi av UiT Norges Arktiske Universitet 346.000 kroner.

– Begge får tilskudd til prosjekter som bidrar til å styrke posisjonen til rettighetshaverne i Finnmark. Begge søkerne oppfyller intensjonen med tilskuddsordningen, sier styreleder Kurt Wikan i FeFo.

Prosjektet skal analysere og utrede modeller for forvaltning av land- og naturressurser i Finnmark. Dette skal være et tilleggsprosjekt til prosjektet «Governance of Land and Natural Resources in Sápmi – a legal approach (GoSápmi)» ved UiT.

Bakgrunnen for tildelingen er at FeFo i januar besluttet å samle 4,2 millioner kroner i sju ulike tilskuddsordninger.