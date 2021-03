nyheter

Det er Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) som har lagt ut en oppsummering over året som er gått på sine hjemmesider. Samlet har 3.793 mannskaper tilknyttet Sivilforsvaret i Norge lagt ned 44.840 arbeidstimer, for å løse til sammen 213 oppdrag. 81 var direkte relatert til korona, øvrige oppdrag kom ved siden av.