Alta-mann tiltalt for bruk, oppbevaring og salg av narkotika

Mannen fra Alta er av statsadvokaten satt under tiltale for å ulovlig ha oppbevart eller overdratt narkotika. Men 130 gram hasj som politiet fant hos mannen, inneholdt slett ikke det mest vanlige virkestoffet i hasj, THC. Fra sommeren 2018 til desember 2019 skal han ha solgt hasj og/eller andre narkotiske stoffer for minst 7.550 kroner til en eller flere.