nyheter

Det er Altahøyden utbygging AS som i et brev til både ordfører, kommunestyret og planavdeling ber om en klargjøring, etter at planutvalget 4. februar ga Svein Wistven medhold i sin klage. Det betyr at han får bygge leilighet i planområdet, i tråd med vedtaket som ble gjort i høst.