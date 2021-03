nyheter

Bollo Hytteforening startet tidligere i år jobben med å føre opp en bensinpumpe i tilknytning til det relativt nyetablerte garasjeanlegget i Detsika. Den siste tiden har mannskap fra Pedersens Varmeservice stått på for å få pumpa opp og i drift, og mandag kan Erlend Lillemoen fortelle at pumpa – med et lite forbehold – er i drift fra og med tirsdag.