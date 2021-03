Fylkeslegens påskevettregler

nyheter

De store variasjonene i smittetrykket i landet fører til mange spørsmål når påsken nå nærmer seg. Hvor kan man reise? Hva bør man ikke gjøre, og bør innbyggerne i Troms og Finnmark ta imot gjester fra andre deler av landet, som har større smittetrykk? Fylkeslege Anne Grethe Olsen i Troms og Finnmark fylkeskommune har sendt ut påskevettregler før høytiden.

Generelle råd

I pressemeldingen heter det at regjeringens generelle råd for påskeferien er å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig, unngå kollektivtransport og ha færrest mulig kontakter.

– I tillegg anbefales at de fleste aktiviteter foregår utendørs, og at hvis du kommer fra et område med strengere smittevernregler er det disse reglene som skal følges også der du oppholder deg.

Lite smitte i Troms og Finnmark

I Troms og Finnmark har vi for tiden et relativt lavt smittetrykk. Men det muterte viruset smitter raskere, og det kan føre til at utbrudd på kort tid kan bli meget store. Fylkeslegen i Troms og Finnmark anbefaler derfor at studenter og andre som ønsker å besøke fylket i påskeferien tenker seg godt om, og vurderer om reisen er strengt nødvendig før de bestemmer seg for å reise.

Selvpålagt karantene

Olsen anbefaler at alle fra områder med høyt smittetrykk, som mener de må reise til Troms og Finnmark i påsken:

har en selvpålagt karantene 10 dager før ankomst

tar en hurtigtest ila 24 timer før avreise og ikke reiser hvis den er positiv

tar en ny test på dag fem i den kommunen de besøker

følger egen bostedskommune sine smittevernregler gjeldende bruk av munnbind, besøk ved treningssentre mm.

holder avstand til alle utenfor egen husstand, minst to meter

De som har besøk fra rødt område i påsken, bør hvis mulig, ha en selvpålagt karantene på 10 dager etter besøket.