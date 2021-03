nyheter

Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) er svært glad for at regjeringen prioriterer tunnel på E45 i Kløfta, men skuffet over at regjeringen ikke prioriterer å oppgradere Riksvei 92 i Nasjonal transportplan (NTP) 2022–2033. Sametinget har i møter med samferdselsministeren løftet behovet for å utbedre denne veistrekningen av hensyn til trafikksikkerhet, fremkommelighet og næringslivet. Dette skriver Sametinget i en pressemelding etter at regjeringen la fram ny Nasjonal transportplan (NTP) 2022–2033.