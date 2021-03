nyheter

Selv om partiet har meningsfeller, er det særlig Cato Kristiansen og SV som må ta støyten. Trolig fordi partiet har gått i bresjen for gratis barnehage og SFO i Loppa. Argumentene har vært at det handler om rekruttering av kompetanse, vekst i denne delen av befolkningen, utjevne sosiale forskjeller. Rett og slett en satsning på framtiden. Vi ser på det som et ledd i satsningen på barn og unge i Loppa. Det henger sammen med nytt kompetansesenter i Øksfjord, gratis skolemat og styrking av oppvekst og kultur i hele kommunen. Vi mener dette er fullstendig avgjørende for Loppas fremtid.

– Dette er ikke noe vi alene kan bestemme. Vi vil alltid jobbe for gratis SFO og barnehage og vi vil alltid jobbe for et best mulig tilbud for Loppa. I år har vi kommet fram til at vi må satse på kvalitet for barn og unge. Det er jobben vår som politikere, mener han.

Bekymret

Foreldrebetaleingen ble doblet fra årsskiftet, noe som har ført til at over halvparten av plassene i SFO er sagt opp. Dette har bekymret både områderektor, særlig med tanke på fremmedspråklige barn og FAU. Kristiansen har ingen problemer med å forstå foreldrenes bekymringer. Han understreker likevel at det prinsipielle er at prisene for tjenesten reguleres når budsjettet behandles og vedtas, en gang i året.

Han forklarer at barnehagen har manglet pedagoger i mange år og at begynneropplæringa i skolen sto i fare for å bli lagt ned på grunn av et forslag om å slå sammen klassene.

FAU på sin side skriver at vedtaket viser at prinsippet er viktigere enn barns beste.

Prinsipp viktigere enn barnas beste – Politikerne skal tale folkets sak, barna inkludert. I dag ble vi ikke hørt, skriver FAU.

Tjenestevei

Leder i FAU Ann-Kathrine Holst-Olsen mener Kristiansen med en uttalelse i kommunestyremøtet viser at han ikke har tillit til FAU ved Høgtun skole. Kristiansen forklarer at det Holst-Olsen sikter til er at FAU sin bekymringsmelding ikke er tatt videre til Samarbeidsutvalget, og viser til at det er dette som er tjenestevei i slike saker.

– Det er ingen mistillit til FAU. Jeg påpekte bare at det normalt vil være Samarbeidsutvalget som fremmer slike saker for politikerne, sier Kristiansen.

Mindre folk, mindre penger

De siste årene har Loppa kommune mistet mange innbyggere, det betyr også at kommunen får mindre penger. I tillegg har kommunen planlagt et nytt kompetansesenter i Øksfjord. Kristiansen mener kommunens midler derfor må brukes fornuftig – ikke bare til drift.

– Alle midlene kan ikke gå til drift, da havner vi snart på robek-lista. Vi må bruke pengene smart for få flere innbyggere og for å skape nye arbeidsplasser i kommunen. Vi må sette inn tiltak for å gjøre det bedre, det føler jeg vi har gjort med vårt budsjett, sier Kristiansen.