Fare for brudd mellom Ap og Sp

nyheter

Fredag morgen utløses spenningen etter at det er oppstått krise for Troms og Finnmark fylkeskommune. Ifølge NRK kan fylkesrådet velge å trekke seg på grunn av samarbeidsproblemer mellom Sp og Ap.

– Det er særlig Sps rolle som skaper usikkerhet, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo til kanalen. Han utelukker ikke at de forlater skuta.

Det var Frp-politiker John Karlsen som torsdag kveld ba om svar på om det var en parlamentarisk krise på gang. Det skjedde etter flere eksempler på uenighet mellom Ap og Sp. Sammen med SV har de diskutert veien videre.

Bakgrunnen er at det i flere av sakene som har vært oppe i fylkestinget denne uken har det vært uenighet mellom Senterpartiet på ene siden, og SV og Arbeiderpartiet på den andre. I kveld har de tre partiene møte for å diskutere veien videre.

Mo sier til NRK at man har en situasjon over tid hvor det parlamentariske grunnlaget for fylkesrådet ikke opptrer samlet.