Fylkestingets behandling av samferdselen til Årøya torsdag kveld, ble vanskelig å følge for alle som ikke helt har fått med seg hele historien og alle utfordringer. En kort oppsummering at status før møtet: Boreal har kontrakten på å sikre både passasjer muligheten for å komme seg både til og fra øya. Båten MS Årøy har vært brukt, en spesialbygd kombinert hurtigbåt og ferge som også kan ta både melkebil og fôrbil. Prøvedriften i et halvt år har gitt en rekke rutekanselleringer hvor både vær, teknisk drift og is i farvannet har vært oppgitt som grunn.