– Jeg hadde store forventninger til at utdyping av Mehamn havn og Sørvær havn ville få plass i Regjeringens forslag til NTP, men disse er dessverre ikke nevnt. Dette er svært viktige prosjekter for disse lokalsamfunnene, med en veldig lav kostnad. Jeg vil derfor jobbe for at Fremskrittspartiet skal få gjennomslag for å få også dette inn i NTP når den skal vedtas i Stortinget denne våren, sier Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet.