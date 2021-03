nyheter

Hovedutvalg for kultur, næring og teknisk i Kautokeino kommune skal torsdag denne uka behandle etablering av et oppvekstsenter i Máze. Kommunestyret har bedt om et kostnadsoverslag der barnehagen i Máze flyttes til skolen, samt at skolen oppgraderes slik at lokalene tilfredsstiller krav til barnehagevirksomhet ved skolen.