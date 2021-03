NVE-rapport: 80 lastebil-lass med stein bidro til kvikkleireskredet i Alta

nyheter

Kvikkleireskredene som gikk på ettermiddagen 3. juni i fjor på Kråknes nord for Alta, sørøst for Talvik, kunne fort endt fatalt. Totalt raste om lag 900 000 kubikkmeter med masser ut i til sammen 12 forskjellige skredhendelser, og dro med seg åtte bygninger ut på havet. Til alt hell befant det seg ikke folk i eller ved bygningene da skredene skjedde.

Hytteeieren Jan Egil Bakkeby var i hytta med adresse Kråknesveien 450 da han hørte det begynte å knake. Han kom seg ut, så at deler av området nedenfor hytta hadde rast og la på sprang opp mot sikker grunn. Han fikk filmet det spektakulære hovedskredet fra en fjellknaus like ved.

Hjemme hos seg selv, i Kråknesveien 416, jobbet Rolf B. Isaksen på utsiden av huset da strømmen gikk. Han så strømledningen bli dratt ut av husveggen og forsvinne ned skråningen. Da han gikk nærmere kanten så han at barndomshjemmet, nedenfor huset der han selv bor, forsvant ned og ut i sjøen. 10-15 sekunder senere forsvant hundegården rett ut i skredet. Hunden hans ble med i skredet men overlevde og ble berget av redningsmannskaper.

En time etter første skred, klokka 16.20, gikk siste skredet. 16.25 tippet det siste huset ut i skredgropa.

Flere årsaker

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) startet med innsamling av materiale samme dag som skredet fant sted. Etter å ha hentet inn og analysert materialet, konkluderer en faggruppe nedsatt av NVE med at det var flere årsaker til skredet.

Området var i utgangspunktet ustabilt. Påfylling av masser i forbindelse med hyttebygging gjorde det hele enda verre:

– Faggruppen har vurdert at årsakene til skredet var lav skråningsstabilitet på grunn av lokale grunnforhold, som ble forverret av fyllingsarbeider i forbindelse med hyttebygging i 2015. Den utløsende faktoren vurderes å være stor snøsmelting og dermed økt grunnvannstrykk, sier regionsjef i NVE, Knut Aune Hoseth.

I forbindelse med hyttebyggingen ble det kjørt inn til sammen 80 lass med sprengt stein, for å heve grunnen på tomta, totalt mellom 1000 og 1200 kubikkmeter stein. Oppå dette ble hytta bygget.

«Det er faggruppen sin vurdering at de tilførte massene til [eiendommen] har utgjort en tilleggsbelastning og har svekket stabiliteten i skredområdet» skriver NVE.

De utgravde massene ble deponert på samme eiendom.

– Er 80 lastebillass nok til å destabilisere området?

– Rapporten konkluderer med at det har vært tilsvarende situasjoner tidligere, med vannmengde og vannmetning i terrenget før utfyllinga skjedde – men ikke etter. Det vurderes at skredet ikke ville gått under rådende forhold, hvis ikke destabiliseringen hadde funnet sted, sier regionsjef Hoseth til Altaposten.

Mye vann i grunnen

Den utløsende årsaken til skredet begynte allerede på vinteren 2019/2020. Store snømengder samlet seg i terrenget, og da våren kom med påfølgende stor snøsmelting, førte det til press på det nedenforliggende området.

– Topografi og grunnforhold i området ovenfor skredet, ser ut til å ha hatt evne til å magasinere mye vann. Da dette skjedde førte det til stor belastning på leira nedenfor, sier Hoseth.

«Dette er en situasjon som har inntruffet tidligere, men dette var første gang med så store porevannstrykk i området etter at fyllingsarbeidet ble gjennomført [på eiendommen]. Den lokale lastøkningen fra fyllingsarbeidene [på eiendommen] i 2015 gjorde at kvikkleira ble overbelastet under snøsmeltinga våren 2020» heter det i konklusjonen i rapporten.

Startet med en sprekk

Sprekken som ble oppdaget dagen før i samme område tolkes å være starten på skredhendelsen.

– Dette er vurdert å være starten på skredet. Det var da det begynte å «røre på seg». Så har dette forplantet seg videre østover, der den første «skalken» raste ut i sjøen. Så ser det klassiske når du har et skred i en kvikkleiresone. Skredet brer seg ut i begge retninger, fra den første utglidningen. I dette tilfellet skjer det i flere sekvenser, før hele «kvikkleirelomma» raser ut. I etterkant kommer det noen mindre avskallinger i kantene, sier Hoseth til Altaposten.

Lite skred uten sammenheng

Faggruppa har sett på om det var andre mulige medvirkende årsaker til at skredet skjedde. Her har faggruppa kommet til at verken seismisk aktivitet, vibrasjoner fra trafikk eller anleggsvirksomhet, erosjon, undersjøiske skred eller feil på vann- og avløpssystemet i området har medvirket til skredet.

Heller ikke andre menneskelige inngrep er vurdert å ha hatt annet enn liten effekt på stabiliteten.

«En mindre skredhendelse natt til 30. mai er vurdert til å være et lokalt og grunt skred som ikke har direkte årsakssammenheng med skredet 3. juni», skriver NVE.

Trygt, om leira får ligge

Direktoratet understreker at det generelt er trygt å bo på kvikkleire, så lenge leira får ligge i ro. Det er viktig å ikke overbelaste kvikkleira, konkluderer de.

– Det er i utgangspunktet trygt å bo i områder med kvikkleire. Mange i Norge bor i slike områder, flere tettsted er bygget på områder med kvikkleire. Men i slike områder er det viktig å ikke overbelaste eller gjøre uheldige inngrep, sier Hoseth.

Og det finnes avbøtende tiltak, eksempelvis bygging av motfyllinger, nedslaking av terreng, sikringstiltak langs elver og bekker eller bruk av kalkpeler for å holde leira tørr og stabil.

– I Alta har forskjellige sikringstiltak vært gjort flere steder, i Talvik, Rafsbotn og i Tverrelvdalen.

– Hva må grunneiere gjøre for å være sikre på at de ikke gjør tiltak som medfører risiko for alvorlige hendelser?

– Gjennom byggesaksbehandlingen, eventuelt i planarbeidet, så vil man få avklart dette. Vi fra NVEs side har utarbeidet en veileder for hvordan man kan ta hensyn til kvikkleire ved forskjellige utbygginger, og vi opplever at kommunene følger opp. Alta kommune er et eksempel på en kommune som tar dette på alvor. De jobber på en god måte med å følge opp både kvikkleire og andre naturfarer, sier Hoseth.