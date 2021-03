Kjempet frem flertall om motorferdsel: – Ap ble tvunget i kne

nyheter

Nordkalottfolket ønsker at kommunene skal få bestemme selv, og selv få forvalte motorferdsel i utmark. Stor ble gleden da de fikk gehør for forslaget i Troms og Finnmark fylkesting. Etter en svært spennende debatt gikk det til slutt mot full seier for Nordkalottfolkets forslag om at lokalbefolkningen må tas på alvor, og motorferdselloven må tas opp til helhetlig revidering.