nyheter

– Vi ser at Statsforvalteren strammer inn vår bruk av områdene mer og mer, og det i en tid hvor fraflyttingen er enorm. Vi ser her en klar sammenheng: Får man ikke leve og bruke naturen, er det liten grunn til å bo i nord, og vi må ta denne kampen for å få bruke naturen nå, om vi skal sikre at våre etterkommere skal ha livets rett i nord, sier førstekandidat Øyvind Lindbäck.