Kvænangen kommune har i henvendelse til Vest-Finnmark Rådet ønsket dialog/sondering omkring muligheten for et medlemskap i Vest-Finnmark Rådet. Dette som en følge av at det er iverksatt en prosess mellom Nord-Troms Regionråd og Tromsø-områdets regionråd med tanke på mulig sammenslåing av de to rådene.