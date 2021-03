Finnmarkssykehuset søker en med gode holdninger til energi

nyheter

Helseforetaket søker en person som skal lede arbeidet med energiledelse i foretaket og skape gode holdninger om bruk av energi og holde konseptene for byggene oppdatert og fremtidsrettet, kommer det frem i en annonse på nettstedet Finn.no.

Holdningsskapende arbeid

Finnmarkssykehuset består av Kirkenes sykehus, Hammerfest sykehus, klinikk Alta og Sàmi klinihkka. I tillegg sørger klinikk Prehospitale tjenester for AMK bil-, båt- og luftambulansetjenesten i Finnmark.

Arbeidsplassen til den nytilsatte energi-ingeniøren blir imidlertid i Hammerfest.

Energi-ingeniøren vil ha prosjektlederansvaret for alle prosjekter som omhandler energitiltak, står det videre i annonsen.

Fulltidsstillingen, som er fast, vil i tillegg til energi- og prosjektledelse, få arbeidsoppgaver som holdningsskapende arbeid, anskaffelser, oppfølging, overtakelse og forvaltning av tekniske systemer.

– Andre forvaltning og utviklingsoppgaver må kunne påregnes, heter det videre i jobbeskrivelsen.

Flerfaglig teknisk kompetanse

Blant kvalifikasjoner står Ingeniør - Energi og miljø, VVS eller annen relevant fagområde, FDVU-Ingeniør, FDV- tekniker, øverst på listen.

Men også flerfaglig teknisk kompetanse, gjerne ITB-kunnskap og god kjennskap til teknisk drift av anlegg er ønskelig.

Det kreves også minimum 2 års relevant yrkeserfaring.

– Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur, står det avslutningsvis under rubrikken om kvalifikasjonskrav.

Søknadsfrist er 31.mars.