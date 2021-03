nyheter

Det er ikke tilfeldig at tindeveglederne i Breogfjell AS har oppdaget naturperlen Loppa og har satt Bergsfjord på turkartet sitt. «En perle av de sjeldne» er litt av omtalen for nysatsingen. Bedriften har ikke tidligere hatt tilbud så langt nord, men har veiledet grupper i Lyngsalpene.