Det var UiTs Institutt for barnevern og sosialt arbeid i Alta som inviterte til åpning av sin nye læringsarena ved UiT Campus Alta. Universitetslektor Karen Colban Hoel forklarer at de her kan simulere situasjoner som studentene har behov for å øve seg på, for eksempel kommunikasjons- og samspillsferdigheter.