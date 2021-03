– Vi er fanget i en kostnadsspiral

nyheter

Det er Dagens medisin som setter fokus på hvordan ulike ordninger i offentlige helsetjenester påvirker tilbudet, sammen med Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) i Bergen.

Fristbrudd innen psykisk helsevern har vært en utfordring i mange år i foretaket.

Ordningen skal gjøre at pasienter skal sikres behanding også når det offentlige ikke evner å gi dem det. Private behandlere overtar pasientene og sender regningen til sykehusene.

Fristbrudd innen psykisk helsevern har vært en utfordring i mange år i foretaket. Altaposten omtalte situasjonen for seks år siden.

Finnmarkssykehuset forteller at de på grunn av fristbruddene er havnet i en kostnadsspiral de ikke har kontroll på. Undersøkelsene til Dagens medisin viser at dette rammer både behandlingstilbud og rekruttering. Sykehusene ikke har krav på å vite hvilken behandling pasientene får, eller hvor lenge den skal vare.

Fra 2012 og frem til i dag har selskapene Psykia AS og Ressursklinikken AS behandlet rundt 130 fristbruddpasienter fra Finnmarkssykehuset. Dette har til sammen kostet sykehuset 74 millioner disse årene, skriver Dagens Medisin.

Foretakstillitsvalgt for Norsk Psykologforening ved Finnmarkssykehuset, Alf Martin Eriksen, sier til nettstedet at mange ikke er klar over at dette må dekkes over foretakets eget budsjett.

Administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF, Siri Ursin, mener fristbruddordningen går på bekostning av rekruttering og mener de kunne fått mulighet til å definere varighet og omfang av privat behandling.

– Sykehuset fanges i en kostnadsspiral de ikke har oversikt over, verken når det gjelder hvor mye de må betale – eller hvor lenge, sier Ursin til Dagens medisin.

De har forelagt kritikken for Helfo, som blant annet svarer at fristbruddavtalene ikke skal legge opp til samarbeid.