I etterkant av ulykka på Kvenvik tirsdag kveld der to personer omkom ble det delt en rekke bilder og videoer fra ulykkesstedet på sosiale medier. Enkelte av de som passerte ulykkesstedet like etter ulykka har brukt mobilen til å både filme og ta bilder fra stedet for så å sende til venner og bekjente.