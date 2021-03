Ber kirkegjengere og apotekkunder være obs på symptomer, fire skoleklasser i ventekarantene

nyheter

Onsdag ber Alta kommune via en pressemelding kirkegjengere og Boots-kunder være ekstra obs på eventuelle influensasymptomer eller andre symptomer på covid-19.

– De som har vært på gudstjeneste i Elvebakken kirke på søndag skal være særlig oppmerksomme på influensasymptomer og symptomer på covid-19, ha lav terskel for test. Det gjelder også dem som har vært innom Boots Apotek i Bossekop mellom klokken 9 og 16 fredag 5. mars.

– Ring koronatelefonen på 913 90 344 for å avtale tid til testing. Telefonen er åpen mellom 8.00 og 15.00 på hverdager, lyder oppfordringen.

Ansatt koronasmittet – apotek i Bossekop måtte stenge Boots Apotek i Bossekop ønsker å gå ut med informasjon til kundene. – En av våre ansatte er smittet, sier Tina Holmgren.

Meldingen er ikke ulik den som gikk ut til Rema-kunder forrige torsdag.

Som følge av de forsterkede retningslinjene for sporing og testing er også nærkontakter av nærkontakter berørt.

5.- og 7. trinn på Bossekop skole og 5b og 7a ved Elvebakken skole er i «ventekarantene», melder kommunen.

I ventekarantene:

ikke gå på skole eller jobb

Ikke ta offentlig transport

Unngå besøk

Du kan gå tur, men hold 2 meters avstand til andre

Du bør få andre til å handle for deg

Hold god avstand til andre voksne og eldre barn i husstanden.

(Kilde: FHI)

– Per nå er 14 personer i karantene. Cirka 80 personer er i ventekarantene. Smittesporing pågår og det gjenstår fortsatt en god del jobb, melder kommunen.

– Smittesporinga pågår for fullt, så vi vil vite utover ettermiddagen hvilken situasjon vi står i. Videre kartlegging og ikke minst testinga vil gi svar her. Men dette viser hvor fort ting endrer seg! I dag morges hadde vi én i isolasjon, nå har vi en situasjon der det er igangsatt et omfattende smittesporingsarbeid, i forhold til ulike områder av Alta-samfunnet. Vi har skoler, butikker, kirke som er berørt, og det får konsekvenser.

Ordføreren påpeker at den forsterkede smittesporingen er mer omfattende enn før, og at flere dermed kan

– FHI har bestemt at vi skal møte smitte med forsterket smittesporing. Det gir mer arbeid for smittesporerne, og flere i karantene da vi bruker ventekarantene. Denne går ett ledd ut, der nærkontakter av de som er i karantene må være i ventekarantene fram til de som har ført til at de er i ventekarantene får et negativt prøveresultat, sier Nielsen.

Angående elevene som nå er i karantene, så påpeker Nielsen at foreldrene deres ikke er i ventekarantene.

– Dette er en situasjon man må ha respekt for, det pågår et omfattende smittearbeid. Det er viktig at folk som har symptomer tester seg, for å få avklart hvorvidt man er smittet eller ikke.