Ann-Katrin (49) og Nora (10) omkom i ulykka

Onsdag ettermiddag klokka 14.30 møtte lensmann Øyvind Lorentzen media i forbindelse med ulykka som skjedde på Kvenvik tirsdag kveld.

Her fortalte han at de to omkomne er Nora Alvilde Tiberg (10) og Ann-Katrin Nilson (49), begge fra Alta. Det opplyser politiet i en pressemelding.

– Begge de to omkomne satt i samme bil. Det er ingen slektskap mellom de omkomne, men Nilson skulle kjøre jenta hjem etter et besøk, forteller Lorentzen.

Politiet har tatt innledende avhør av sjåfør. Vitner er også avhørt, opplyser Lorentzen.

Det er også tatt beslag i den mannlige sjåførens førerkort, sier Lorentzen.

– Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke nå gå i detaljer om hva som har framkommet i avhør. Det gjenstår fortsatt vitneavhør og detaljer fra etterforskningen vil kunne påvirke vitner. Vi ønsker ikke å si mer om etterforskningen nå, sier han.

– Nå fortsetter vi etterforskningen, både ved å undersøke tekniske spor, flere vitneavhør gjenstår også. Vi jobber bredt og med en god del ressurser, sier Lorentzen onsdag.

Fem involvert

Det var tirsdag kveld klokka 19.40 at det ble slått alarm etter en ulykke i Kvenvik. Nødetatene rykket ut til ulykkesstedet, mellom de to tunnelene øst i Kvenvik. Til sammen 8-9 utrykningskjøretøy skal ifølge vitner ha rykket ut.

– Ulykken skjedde mellom to av tunnelene på E6, og det var to personbiler involvert i det som beskrives som en møteulykke. Det ble umiddelbart sendt ut mannskaper fra nødetatene, og etter hvert ble det avklart at det var fem personer involvert i ulykken, sier lensmann Øyvind Lorentzen.

Det ble tidlig slått fast at ulykka var alvorlig, med store materielle skader og personskader.

To omkom

I den ene bilen satt de to omkomne, og også en tredje person, en mindreårig jente.

I den andre bilen var det to menn i 20-årene.

Rundt klokka 21 opplyste innsatsleder Stian Johnsen til Altaposten at to av de fem var omkommet.

– Lege har bekreftet at to av de personene er omkommet, og de tre andre er sendt til sykehus via luftambulanse, sa Johnsen.

Onsdag formiddag utdyper lensmann Lorentzen:

– I den ene bilen var det en voksen kvinne i slutten av førtiårene som var sjåfør, og i samme bil befant det seg to mindreårige jenter. Det ble raskt konstatert at kvinnen var omkommet. Begge jentene var skadet, og den ene ble erklært død på stedet etter at det var forsøkt hjerte/lungeredning.

Den andre jenta ble sendt til UNN Tromsø med alvorlige skader. Onsdag formiddag er status for jenta uendret: uavklart og alvorlig.

De to mennene i 20-årene har begge pådratt seg moderate skader, og de har også blitt sendt til UNN i Tromsø.

«Politiet har gitt saken høy prioritet, og det jobbes med taktiske avhør samt kriminaltekniske undersøkelser. Ulykkeskommisjonen for transportulykker er også koplet inn. Det er for tidlig å si noe om årsaken til ulykken, men det vil den videre taktiske og tekniske etterforskningen kunne si noe om», heter det fra politiet.

Det var delvis isdekke på stedet, men grunnet kulda var det heller ikke unormalt glatt på stedet der ulykka skjedde.

E6 var stengt i en periode etter ulykka, men åpnet rundt midnatt natt til onsdag. Fartsgrensa forbi ulykkesstedet er onsdag satt ned til 50 kilometer i timen, og Vegtrafikksentralen oppfordrer folk til å vise hensyn ved passering av ulykkesstedet.

På ulykkesstedet hadde flere lagt ned blomster og tent lykter onsdag formiddag.