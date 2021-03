nyheter

Etter mange år med nedgang i opplagstallene for papiravisene, har brukertallene digitalt gjort kraftige byks, både i Altaposten og de fleste andre mediehusene. «Plussing» av artikler gjør nå at abonnementstallene begynner å nå gamle høyder. Altaposten kan plusse til 132 i andre halvår og er dermed tett under 5.000.