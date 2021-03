Berg: – Må si nei takk til et fotball-VM som tar liv

nyheter

Fotballgale Tommy Berg, Liverpool-supporter og aktiv med hjelper for både Alta IF og Tverrelvdalen IL, har ikke samvittighet til å heie fram et norsk landslag til VM i Qatar. Gruppelederen for SV i fylkestinget har fått klarsignal fra gruppa til å utfordre fylkestinget i Troms og Finnmark til å støtte boikotten fremmet av Tromsø IL, og som får stadig sterkere oppslutning både i bredde og topp i norske klubber.