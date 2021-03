nyheter

Strifeldt er opprørt over at regjeringa med Venstre i spissen har stanset sjølaksefisket sør for Finnmark, mens de lar elvefisket fortsette. Han mener Venstre går alt for langt i å «forvalte» villaksen. Han mener både sjølakse- og elvefiskerne er rettighetshavere som burde forvaltes på samme måte.