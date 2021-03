Vil støtte lokale reiselivsaktører: – Mulighet til å være turist i egen kommune

nyheter

Partiet foreslår å innføre en ordning der innbyggerne bestiller ferieopphold og opplevelser hos en lokal reiselivsbedrift og at kommunen tar hele eller en stor del av regningen. Bedriftene skal kunne fakturere oppholdet til kommunen, via det kommunale krisefondet for næringslivet. Partiet mener en slik ordning vil være med på å skape aktivitet hos de lokale reiselivsbedriftene. Innbyggerne vil få en mulighet til å bli bedre kjent i sin egen kommune og oppleve den høye kvaliteten det lokale reiselivet tilbyr sine gjester. Dette skriver Loppa Høyre i et pressenotat.