Vaksinetørke skaper bekymring: – Mange føler seg forbigått

Alta kommune har den siste tiden fått endel henvendelser fra folk som føler seg forbigått i vaksinekøen. For mens flere eldre tilhørende gruppe 3 (75-84 år), fortsatt venter på sin første vaksinedose, har en rekke personer tilhørende gruppe 5 (55-64 år med visse sykdommer/tilstander) fått vaksine.

Årsaken til dette er at vi nå får to forskjellige vaksiner.

– Vi får tilsendt veldig lite Pfizer/BioNTech-vaksine, og mer av AstraZeneca, opplyser kommuneoverlege Ingunn Heggheim.

I og med at begge vaksiner skal gis i to doser, må de som skal få dose to av Pfizer-vaksinen nå prioriteres. Om ikke dose to gis innen et visst tidsrom, opp mot fire uker etter dose en, forringes effekten.

– Vaksinering for de som skal ha Pfizer-vaksine går tregt akkurat nå. Enkelte uker får vi kun vaksine nok til å dekke dose to, og knapt nok det. Derfor vil noen opplevre at det går fire uker mellom dose 1 og dose 2. Det er uproblematisk og fungerer like godt (som normalen på tre ukers mellomrom, red. anm).

Samtidig går det greit unna med AstraZeneca-forsendelsene. Disse er ikke i tilstrekkelig grad testet ut på personer over 65 år, derfor har Folkehelseinstituttet instruert at denne skal gis til de som er yngre enn dette.

– Mange melder at de føler seg forbigått fordi personer under 65 år ringes opp og får time til vaksinering. Vi får en god del AstraZeneca nå, og derfor vaksineres det raskere i risikogruppe 5 akkurat nå, heter det fra Heggheim.

AstraZeneca gis til helsepersonell og personer som tilhører risikogruppe 5, 6 og 7 (se illustrasjon).

Kommunen minner for øvrig om at det blir vaksinering også tirsdag og onsdag i påskeuka, muligens også torsdag og røde dager.

– Vi ber om at dere som skal ha vaksine er tilgjengelige for å komme ned fra påskefjellet for å ta vaksine, skriver kommunen og minner om at de ikke kan være fleksible når det kommer til vaksineringen. Folk må ta den timen de får, særlig når det gjelder dose 2.