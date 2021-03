nyheter

– Jeg ser at Kristen Albert Ellingsen og Trine Noodt jubler for Kløfta-prosjektet er prioritert i Nasjonal Transportplan, og det er en jubel gjerne er med på. Samtidig er det viktig å få fram at dette kun er en halv seier. Regjeringspartiene må gi full gass og få Kløfta inn i statsbudsjettet for 2022 som legges fram etter valget. Da vil vi kunne ha byggestart i 2022. Spørsmålet er om de vil ha en byggestart nå, sier Strifeldt og legger til: