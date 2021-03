nyheter

Finnmarkssykehuset har bestemt at Kautokeino kommune skal få dialysemaskin. Det er Guovdageainnu Lagasradio som kommer med gladmeldingen for alle de som er avhengig av jevnlig dialysebehandling i kommunen. De kaller dette for en medisinsk revolusjon for kommunen. Ifølge nærradioen har disse pasientene fått behandling i Alta.