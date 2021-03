Reiselivet etablerer destinasjonsforum for Nord-Norge

nyheter

Destinasjonsselskapene i Nord-Norge melder i en pressemelding at de vil jobbe tettere og mer strukturert for å møte behovene i fremtidens reiseliv, og etablerer derfor et offisielt destinasjonsforum.

– Et tett og formalisert samarbeid i nord er viktig for å sikre en mer helhetlig reiselivsutvikling, på tvers av kommuner, destinasjoner og fylker. Kravene fra gjestene blir større i fremtiden, på alt fra opplevelser, kvalitet og sikkerhet, til bærekraft. Vi har et ansvar for også å hensynta lokalsamfunnene der vi driver turismen, sier Ronny Brunvoll i Visit Svalbard.

Destinasjonsselskapene i Nord-Norge har besluttet å samle seg i et felles nettverk -Destinasjonsforum Nord, og denne uken har de 14 reiselivssjefene, fra Helgeland i sør til Svalbard i nord, signert på et felles mandat som Destinasjonsforum Nord skal jobbe for.

– Tiden er moden, kanskje overmoden, for å ta et steg i den retningen vi gjør nå. Vi tar tak i egen situasjon og utfordringer, ser fremover, tenker nytt, og utvikler den delen av norsk reiseliv som vi representerer. Det gjør at vi vil stå bedre rustet i fremtiden, sier Line Renate Samuelsen, reiselivssjef i Destination Lofoten.

Forumet har følgende mandat: Destinasjonsforum Nord skal

• gjennom felles strategisk arbeid, kunnskapsdeling og samarbeid sikre økt kraft i destinasjonsselskapene i Nord-Norge.

• bidra til destinasjonsselskapenes relevans og profesjonalitet overfor reiselivsnæringen og lokalsamfunnene.

• være et talerør for saker som berører reiselivsnæringens og destinasjonsselskapenes interesseområder. Felles uttalelser fordrer enighet om saksformuleringene.

– I Destinasjonsforum Nord skal vi sammen styrke destinasjonsselskapenes posisjon, løse felles utfordringer og bevege oss mot bærekraftige strukturer. Forumet er starten på et etterlengtet og viktig samarbeid på destinasjonsnivå, sier Marianne Berg, reiselivssjef i Visit Nordkapp.

En av utfordringene destinasjonsforumet vil jobbe med er å utvikle bærekraftige forretningsmodeller for fremtidens destinasjonsselskap. Nettverket skal jobbe i henhold til Norges nye nasjonale reiselivsstrategi, som lanseres nå i mars, samt tett opp mot de lokale reiselivsstrategiene. Det er viktig for å sikre en god sammenkobling av strategiene på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå slik at man trekker i samme retning.

– Destinasjonsforum Nord blir en viktig møteplass. Her får vi muligheten til å dra veksler på kompetansen og erfaringen som våre destinasjonskollegaer i hele Nord-Norge har. Sett i lys av krisen som reiselivet er inne og utfordringene vi står ovenfor, så er fellesskap viktigere enn noen gang, sier Ann-Kristin Rønning Nilsen, reiselivssjef i Visit Bodø.