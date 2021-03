nyheter

Fenomenet med den årvisse opplesningen av resultatene etter laksekorttrekningen trekker et vell av lakseinteresserte til radio og stream, hos Radio Alta og altaposten.no. I år gjestet NRK Finnmarks Alf-Harald Martinsen (51) radiostudio, for å lage en sak til ettermiddagssendinga. Lite visste han at han selv sto på en fin 111.-plass på lista.