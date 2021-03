Kuttet SFO etter kraftig prishopp

nyheter

For 2019 vedtok kommunestyret å tilby gratis barnehage og SFO, blant annet for å lokke flere barnefamilier til kommunen. Året etter ble det imidlertid vedtatt en månedlig foreldrebetaling på henholdsvis 1000 og 1500 kroner for SFO, avhengig av hvor mye tilbudet blir benyttet, noe som fortsatt er forholdsvis rimelig sammenlignet med resten av landet. For 2021 ble det satt makspris i barnehage og for SFO.

Prisen for en plass i SFO koster i dag 2.500 kroner for de ungene som følger barnehageruta, og 2.000 kroner for de som ikke benytter seg av SFO i skolens ferier. Da tilbudet var gratis var det 20 unger i SFO. I dag er det bare syv unger som fortsatt bruker det kommunale SFO-tilbudet.

– Foreldre har sagt opp SFO-plassene til sine unger, og de fleste jeg snakker med forklarer at økt foreldrebetaling er årsaken, forklarer FAU-leder Ann-Kathrine Holst-Olsen. Nå håper FAU-lederen at de ser på saken på nytt.

Fremmedspråklige

Områderektor Marit Olsen i Loppaskolen har også henvendt seg til kommunen med bekymring. Hun anbefaler at barn som ikke har norsk som førstespråk, får gratis SFO-plass. Dette for å sikre at barnet best mulig forutsetninger for å lære språket, og hun viser til stortingsmeldingen som omhandler «Tidlig innsats for livslang læring». Her heter det at høy foreldrebetaling kan ha som konsekvens at deltakelse blir et spørsmål om økonomisk evne i hjemmene.

– Til høsten har vi en førsteklassegruppe hvor mange ikke har norsk som morsmål, forklarer Holst-Olsen.

Administrasjonen skriver at de finner det nødvendig at kommunestyret vurderer saken, og gjør sine vurderinger i forhold til om dette kan være uønskede konsekvenser av vedtaket, og eventuelt innfører moderasjonsordninger utover de som er bestemt gjennom statsbudsjettet for i fjor og i år. Administrasjonen innstiller på å beholde dagens satser.

– Politikerne tar tak i saken, det er jo derfor vi løfter dette og får synliggjort bekymringene rundt saken, sier Olsen.

Hun medgir at det som bekymrer henne aller mest er de minoritetsspråklige barna, og er glad for at også FAU løfter saken.

– Jeg er glad vi har engasjerte foreldre i Loppaskolen, sier hun.

Levekårsutvalget

Holst-Olsen forklarer at levekårsutvalget i kommunen har behandlet dette og foreslår å innføre lavere betaling og moderasjonsordninger.

– Som foreldre håper vi at førsteklassingene skal få tilbud om gratis plass, samt at de som går i 2. til 4. klasse ikke trenger å betale seg i hjel for tilbudet. Lavere priser gir flere barn mulighet til å være på SFO, sier hun.

– Signalene vi får, er at tilbudet er blitt for dyrt og de markerer at dette ikke er greit ved å si opp sine plasser.

Holst-Olsen mener det er umulig å måle effekten av et gratis tilbud etter kun ett år.

– De har ikke gitt gratis SFO en sjanse. Man må ha det over et litt lengre tidsperspektiv enn bare ett år og tenke fremover, om man vil se om dette har noen effekt på til- eller fraflytting, mener Holst-Olsen.

– Om tilbudet er gratis har ungene et samlingspunkt som de fleste vil bruke, tror hun.

Barnets beste

Hun forklarer at FAU er opptatt av barnets beste, samt å utjevne sosiale forskjeller.

– Det er barna vi bryr oss om, og vi har barn i kommunen som har utfordringer og trenger litt ekstra. Det er viktig å ta vare på disse. Disse ungen kan bli en stor utgift for kommunen i fremtiden om vi ikke tar tak i utfordringene nå, sier Holst-Olsen.

– Vi må ta vare på alle, også de ungene som har foreldre som ikke vil prioritere en slik utgift.

Holst-Olsen og familien på fem flyttet til Loppa kommune i august i fjor, og så langt har hun ikke angret på valget. Hun er fra Hasvik og mannen er fra Havøysund. De har en gutt i ungdomsskolen og to i barneskolen.

– Jeg trodde aldri jeg skulle flytte hit, men jeg er veldig glad for at vi tok dette valget. Det er en fin kommune å bo i og masse flotte folk. Så er det alltids noe man kan forbedre, slik som prisen på SFO, sier hun.

– Vi ønsker jo at Loppa kommune skal være en attraktiv kommune for barnefamilier. Det holder ikke bare med fin natur, sier Holst-Olsen.

Kvalitet i tjenesten

Loppa SV som gikk i bresjen for et gratis SFO-tilbud i 2019 – og kjempet hardt for å videreføre ordningen året etter, stilte seg bak budsjettforslaget om full foreldrebetaling i 2021.

– Alle ønsker seg jo et billigst mulig tilbud. Vi har prioritert kvalitet og ekstra ressurser i skolen og i barnehagen. Vi har kommet fram til at det er det rette for Loppa kommune nå, sier Cato Kristiansen i Loppa SV.

Kristiansen vil ikke spekulere i årsaken til at så mange har sagt opp plassen sin i SFO, men mener det er normalt at 3. og 4. klassingene kjeder seg og derfor blir tatt ut av SFO-ordningen.

– SFO-prisene avgjøres i budsjettforhandlingene og budsjettet settes opp en gang i året. Vi vil ikke ta dette opp midt i året. Det er uheldig og kan skape presedens for andre saker, mener Kristiansen.