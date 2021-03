Her er lakselistene for 2021!

nyheter

Onsdag 3. mars klokka 11 startet Frank Halvorsen og Martin Hovden opplesningen av «lakselistene» på Radio Alta og altaposten.no. Lytterne kunne dermed få med seg at Lise Lydersen er den som får kjøpe døgn aller først i år.

Publiseringen av listene var satt til 12.00, etter at opplesningen etter planen skulle være ferdig på Radio Alta/altaposten.no.

Under ser du listen, med mulighet for å søke. Bruk søkefeltet for å søke etter fornavn, etternavn eller adresse, og bruk om nødvendig sidevelgeren øverst i lista for å bla til neste side.

Synes du det blir for mye klikking i lista under finner du hele lista sortert på etternavn her, og om du ønsker en tradisjonell visning med hele lista sortert etter kjøperrekkefølge finner du denne her.