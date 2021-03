Følg opplesinga av resultatet fra korttrekninga, disse får kjøpe døgn først av alle

nyheter

Klokka 11.00 utløses spenningen endelig, direkte på altaposten.no og på Radio Altas sendeflater på FM og på DAB. Like etter at morgensendingen er ferdig går Frank Halvorsen sammen med Martin Hovden i gang med å lese opp til sammen 700 navn i løpet av en time. Klokka 12.00 publiseres nemlig lakselistene i sin helhet på altaposten.no.

Nytt av året er, som meldt tidligere, at kjøpernummeret på disse opplyses på direkten. Tidligere har opplesningen bestått i at de 700 første ble lest opp i alfabetisk rekkefølge, med endelig kjøperrekkefølge på trekningsdagen. Grunnen til endringen er koronahensyn.

Salget av kort skjer digitalt i år, men har også åpnet for at de som ikke får til kan ringe inn. Dette må det gjøres avtale om på forhånd.

Kortsalget foregår direkte på altaposten.no lørdag 6. mars klokka 10.00, med sendestart en halvtime før klokka 09.30.