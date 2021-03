nyheter

Onsdag i forrige uke kunne Altaposten røpe at Østlyngen Eiendom AS er klare til å bygge kjøpesenter på Fagmøbler-tomta. Dette skjer etter at Østlyngen-familien har fått med seg to investorgrupper på eiersiden i eiendomsselskapet – Dolphin-konsernet med XXL-gründer Øivind Tidemandsen som største eier og Harstad-baserte Ferra Utvikling AS.