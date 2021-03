nyheter

I forbindelse med at Altaposten onsdag kunne omtale etableringen av det nye, 22.700 kvadratmeter store kjøpesenteret på Fagmøbler-eiendommen, fremgikk det at Hent AS har fått totalentreprisen. Talsmann i Østlyngen Eiendom AS, Arild Holten, sier til Altaposten at dette ikke betyr at entreprenørgiganten er den som skal utføre jobben.