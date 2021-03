nyheter

Tirsdag ettermiddag åpnet Finnmarksykehuset en e-klinikk på Alta helsesenter. Administrerende direktør ved Finnmarksykehuset, Siri Tau Ursin er glad for at de endelig har fått åpne klinikken, som i hovedsak skal gjøre det lettere for pasienter fra Alta, Kautokeino og Loppa kommune.