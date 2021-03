To biler kolliderte i E6-kryss

nyheter

Mandag kveld før klokken 23 fikk Altaposten tips om en kollisjon i krysset mellom E6 og Tverrelvdalsveien. Nødetatene rykket ut til stedet.

Det bekreftet også Ann Rigmor Søderholm i Finnmark politidistrikt, som da hadde få opplysninger tilgjengelig.

– Det skal ikke være store personskader, men store materielle skader på de to involverte bilene, sier Søderholm.

Altaposten fikk opplyst rundt klokken 23.30 fra politiet at seks personer er involvert i uhellet og at det skal dreie seg om lettere skader. Det viser seg at det var fire personer involvert.

– Det var to biler involvert og totalt fire personer, hvor alle er tatt hånd om av helsevesenet. Det er foreløpig uvisst om det har oppstått noe personskade, meldte politiet på Twitter noe senere.