Her kan du se mer om salgene i ditt nabolag

nyheter

I forbindelse med at Altaposten bytter leverandør av eiendomsinformasjon til Norkart kan vi og presentere en kartløsning tilknyttet disse for våre lesere.

I vinduet over kan du og navigere rundt for å undersøke hva eiendommene er solgt for og hvordan historikken er. Ved å klikke på de blå sirklene med nummer i kommer du nærmere på de aktuelle områder, mens de oransje ikonene med eksempelvis hus eller sirkler i seg illustrerer enkeltsalg. Klikk deg inn på disse for å se detaljer om salget og bla deg tilbake for å se historikken.

Leses godt

Altaposten-redaktør Rolf Edmund Lund synes det er knall å kunne tilby leserne mer dybde i oversikten over kjøp og salg av eiendommer.

– Vi var blant de første her i nord som startet med å trykke oversikten over kjøp og salg som har funnet sted i vår region. Vi har alltid ment at dette er informasjon som har offentlighetens interesse, og det kan se ut til at de fleste deler vårt syn her. Eiendomssaker har lang lesetid og leses av mange. Vi har alltid vært klare over at dette er etterspurt stoff, og med analyseverktøyene for nett har vi fått bekreftet dette, sier Lund.

Han håper kartløsningen tas imot med åpne armer.

– Vi vil fortsatt presentere kjøp og salg av eiendommer i listevisning på nett og i avis, kartløsningen kommer i tillegg, poengterer han.

Altaposten holder denne artikkelen åpen, slik at alle kan prøve ut kartløsningen. Framover vil vi forbeholde disse for våre betalende brukere.