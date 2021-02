Deler ut fritidsutstyr til barnefamilier: – Vi vet det er mange som har behov

nyheter

Alta Matstasjon inviterer da til åpen butikk fra klokken 12 til 14 på Møteplassen.

God kvalitet

– Alt er helt nytt, og er utstyr og klær vi har fått fra butikker som har en del varer til overs, sier prosjektkoordinator ved Alta matstasjon, Anna Maria Gabourel.

Hun opplyser videre at de har fått inn vinterutstyr som ski, varmedresser, jakker, sko og en del annet som barnefamilier kanskje har bruk for.

– Men noe av utstyret har dessverre mangler, som ski uten bindinger. Dette kan likevel skaffes utenom. Det er utstyr og klær av god kvalitet, og vi oppfordrer de familiene som ikke har mulighet til å skaffe dette selv til å komme innom.

– Det er rundt 50 barnefamilier som bruker oss jevnlig, men også nye barnefamilier er velkommen om de har behov for utstyr til vinteraktiviteter, sier hun videre.

Ikke kapasitet

På grunn av mangel på lagringsplass er formidling av klær og fritidsartikler ikke noe matstasjonen kommer til å satse på videre.

– Vi har dessverre ikke kapasitet til formidling av utstyr på jevnlig basis, men det er over 1000 personer under fattigdomsgrensen i byen, så vi vet det er mange der ute som har behov for både hjelp til utstyr og mat, fortsetter prosjektkoordinatoren.

Hun foreslår at kanskje andre kan hjelpe til på dette området.

– Om det er noen som har ledig plass til lagring og kapasitet ellers er de velkomne til å ta kontakt, sier hun.

Ta kontakt

Gabourel ønsker barnefamilier velkommen lørdag, men har forståelse for at terskelen kan være stor for mange å ta kontakt med matstasjonen.

– Men det er mange fordeler med å stå registrert hos oss, for da kan vi ta kontakt med den enkelte familien når vi får inn noe de har behov for.

– Vi blir også kontaktet av folk som ikke kan eller ønsker å oppsøke matstasjonen selv fysisk, for det er en terskel samtidig som Alta består av store avstander. Om du av forskjellige årsaker ikke kan møte opp, anbefaler jeg likevel at du tar kontakt via telefon eller Facebook, så finner vi løsning sammen, forklarer hun.

De som henvender seg til matstasjonen trenger ikke forklare hvorfor de trenger hjelp.

– Ingen må forklare hvorfor de ønsker hjelp eller dokumentere at de har behov for hjelp. Vi har full tillit til at de som tar kontakt snakker sant, sier hun.

Gavebank for barn

Alta matstasjon vil fremover også bygge opp en gavebank for barn.

– I den forbindelse tar vi gjerne i mot nye fine ting som passer til barn i alle aldre. Tanken er at barnefamilier skal kunne plukke med seg gaver til de minste ved behov.

Og da blir det også behov for flere frivillige.

– I dag har vi 20 frivillige som står på og jobber hardt, men på grunn av det nye satsingsområde trenger vi flere frivillige som kan hjelpe til med å administrere og stå for det praktiske omkring dette.

– Så om du ønsker å bidra er du hjertelig velkommen til å ta kontakt, avslutter Gabourel.