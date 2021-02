nyheter

Det er Jonas Ali Ghanizadeh fra Vadsø, som på egen Facebook-side torsdag kveld, bekjentgjør at han melder seg ut av SV etter konflikten som toppet seg på nominasjonsmøtet.

– Dette skyldes den uakseptable nominasjonsprosessen i Finnmark SV. Å være den tapende part i en nominasjonsprosess er helt normalt og noe man skal tåle. Men, jeg kan ikke akseptere en ugrei adferd fra partikamerater som ikke får konsekvenser, eller en organisasjon som ikke er villig til å rydde opp, skriver han på Facebook.

– En helt nødvendig omkamp – Alta er en viktig del av Finnmark, og jeg håper at vanlige folk i Alta nå ser at man ikke er politisk isolert, skriver Jonas Ali Ghanizadeh.

Ghanizadeh skrev et innlegg etter møtet som var ramsalt kritikk av prosessen.

– Jeg flytter også til Trondheim, men ser nå at jeg trenger en hard reset fra partiet. Dette skyldes at den uakseptable adferden fra flere fremtredende personer i partiet ikke får konsekvener. Når man har kastet ut drittpakker, vært ufin mot partikamerater og klart å vinne uansett pris, så mases det nå om at man skal samles og gå videre. Helt uten konsekvenser for de som har vunnet, skriver han.

– Uhørt innblanding

Han mener at fylkesstyret i Troms og Finnmark har kapitulert og velger å la saken passere uten konsekvenser.

– Avslutningsvis finner jeg det kritikkverdig at sentrale tillitsvalgte, som rett nok tidligere har tilhørt Finnmark, velger å engasjere seg i nominasjonsprosessen, aktivt mot en av kandidatene. Dette er uhørt, og innebærer i praksis påvirkning av nominasjonsprosessen, heter det.

Nestleder Kirsti Bergstø har fått hard kritikk fra flere etter nominasjonsmøtet og partiet er bedt om å se nærmere på prosessen.

– Skyr ingen midler

Han kan heller ikke anbefale andre å stemme på partiet.

– Bare fordi politikken er god kan jeg ikke per nå anbefale folk å stemme på folk som ikke skyr noen midler for å vinne.

– Beklager SV, jeg slår opp med deg, det er ikke meg. Det er deg, jeg kommer kanskje tilbake om du endrer deg, er beskjeden.