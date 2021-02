XXL ser for seg åpning om ett år: – Vi kommer til å rekruttere 40-50 ansatte

nyheter

Altaposten har tidligere omtalt XXLs ønsker om å etablere seg i Alta, da i forbindelse med utvidelsen av Amfi - en utvidelse som er lagt på is. Nå er sportskjeden klar for Alta igjen, i det nye senteret som kommer på sørsiden av sentrum. Som Altaposten kunne melde onsdag formiddag skal et senter på 22.700 kvadratmeter reise seg på eiendommen der Fagmøbler i dag holder til.